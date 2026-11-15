Joe Rogan tillsammans med Donald Trum i Vita huset i april 2026.

Flera stora konservativa podcastprofiler har undvikit att prata politik efter mellanårsvalet, skriver New York Times.

Efter att ha pratat om om hominider och dinosaurier de senaste veckorna kommenterar nu Joe Rogan, som länge varit en ivrig Trump-förespråkare, Republikanernas nedgång.

– De förlorade inte bara podcastbröderna, de förlorade större delen av landet, säger Rogan, som menar att Irankriget och ICE-insatserna är de främsta orsakerna till detta.

Valresultatet bekräftade också ett skifte bland unga män, som är målgrupp för manosfärens poddare och opinionsbildare. Enligt New York Times håller denna grupp på att röra sig allt mer vänsterut politiskt.