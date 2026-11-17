Flera moderata demokrater har efter segern i mellanårsvalet ringt till personer i Trumpadministrationen och öppnat för att samarbeta kring amerikansk migrationspolitik, rapporterar Politico.

Stephen Miller, som förespråker en hård migrationspolitik, utsågs nyligen till presidentens nya stabschef. Det har väckt frågor om hur administrationen kommer att hantera gränsfrågan och migrationspolisen ICE under Trumps sista två år vid makten.

Den demokratiske kongressledamoten Henry Cuellar, en av dem som vill se begränsningar i ICE-agenternas befogenheter och förbättrade möjligheter till medborgarskap, tror inte att Millers intåg i Vita huset påverkar möjligheterna att enas.

– Om det är presidenten som fattar besluten och inte en stabschef tror jag att vi kan få till det här, säger han till tidningen.