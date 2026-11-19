Elon Musk känner sig ”ganska fånig” som satsade så mycket pengar på republikanska politiska kampanjer inför mellanårsvalet i USA. Det sa techmiljardären i en intervju på en konferens arrangerad av New York Times i går.

Musk medverkade på videolänk från Kina, där han är en av flera företagsledare som har gjort Donald Trump sällskap. I intervjun distanserade han sig från Maga-rörelsen.

– Jag är inte säker på vad ”Maga” betyder, men om det handlar om att blint följa regler som det republikanska partiet satt upp så är jag verkligen inte det.

Det är annorlunda mot hur det har låtit tidigare. På ett kampanjmöte i Madison Square Garden 2024 deklarerade Musk att han ”inte bara är Maga, utan mörk gotisk Maga”

Republikanerna led ett tungt nederlag i valet och många techbolag väntar sig nu att det politiska klimatet i Washington ska bli mindre gynnsamt för branschen.