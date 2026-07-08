Avrättad kvinna benådas av kung Charles – 71 år senare

Ruth Ellis, som 1955 blev den sista kvinnan i Storbritannien att avrättas, har nu fått sin dom symboliskt omvandlad till livstids fängelse av kung Charles. Det rapporterar flera medier.

Det var regeringen som rekommenderade att Ellis skulle benådas. Hon dömdes för mord på sin partner som utsatte henne för våld i nära relation.

Enligt Reuters skulle domen mot henne sannolikt ha varit annorlunda i dag.

– Vi kan inte ändra det som hände för 70 år sedan, men vi kan erkänna att detta var ett exceptionellt fall, säger justitieminister David Lammy i ett uttalande.