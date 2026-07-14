Parkarbetaren Axel hittade skadade femåringen: ”Det blev fullständig panik”

Axel Östlund, var först på plats när flickan skadades.

Parkarbetaren Axel Östlund var först på plats hos den skadade femåriga flickan efter våldsdådet i Helsingborg på måndagen.

För P4 Malmöhus berättar han att han genast förstod allvaret. Han försökte lugna ner flickan, samtidigt som han letade efter hennes föräldrar och ringde 112.

– Det blev fullständig panik, men jag försökte lugna ner situationen, berättar han.

För Expressen berättar Axels chef Björn Svensson att kniven då satt kvar i flickans kropp.

– Det var verkligen bra att han hade sinnesnärvaro nog att inte dra ut den, säger han.

Efter händelsen har en pojke under 15 år omhändertagits av sociala myndigheter. Flickan vårdas på sjukhus, hennes tillstånd beskrivs som stabilt.