Tolvåring misstänks för knivdådet i Helsingborg

En tolvårig pojke misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i en lekpark i Helsingborg i mitten av juli, skriver HD/Sydsvenskan.

I en granskning som tidningen gjort tillsammans med stiftelsen Expo kopplas pojken till ett Tiktok-konto som delat hyllningar av massmördare och skolskjutare det senaste halvåret. Det går däremot inte att slå fast att det är pojken som ligger bakom kontot.

Pojken är misstänkt för mordförsök och omhändertogs enligt LVU efter händelsen.