ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild från platsen i Helsingborg, tagen 14 juli. (Andreas Hillergren/TT)
Skadade flickan i Helsingborg

Minderårig pojke misstänks för mordförsök efter dådet

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Den minderårige pojken som omhändertagits efter attacken mot flickan i Helsingborg misstänks för försök till mord, skriver SVT Nyheter Helsingborg.

Enligt Aftonbladets och TV4:s uppgifter attackerades flickan med kniv. Det har ännu inte bekräftats av polisen.

– Vi arbetar naturligtvis med att försöka skapa oss en detaljerad bild av händelseförloppet och varför det har hänt, säger lokalpolisen Christian Magnusson.

Pojken är under 15 år och flickan är i femårsåldern.

Texten uppdateras.

Uppges handla om en isolerad händelse
Sveriges Television
Inträffade på en lekplats
Aftonbladet
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen