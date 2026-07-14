Minderårig pojke misstänks för mordförsök efter dådet
Den minderårige pojken som omhändertagits efter attacken mot flickan i Helsingborg misstänks för försök till mord, skriver SVT Nyheter Helsingborg.
Enligt Aftonbladets och TV4:s uppgifter attackerades flickan med kniv. Det har ännu inte bekräftats av polisen.
– Vi arbetar naturligtvis med att försöka skapa oss en detaljerad bild av händelseförloppet och varför det har hänt, säger lokalpolisen Christian Magnusson.
Pojken är under 15 år och flickan är i femårsåldern.
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