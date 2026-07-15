Femåriga flickan behöver inte längre sjukhusvård

Just nu

Den femåriga flicka som attackerades i en park i Helsingborg har fått lämna sjukhuset, skriver Åklagarmyndigheten.

– Det är för tidigt att just nu gå in på några detaljer kring hur eller varför. Vi vill inte heller gå in på några närmare detaljer kring den skadade flickan eller pojken med hänvisning till deras låga åldrar, säger senior åklagare Gustav Friman som leder utredningen, i ett pressmeddelande.

Man bekräftar också att flickan hade ”någon form av stick- eller skärskador”, något som enligt tidigare uppgifter ska handla om en kniv.

En pojke under 15 år har omhändertagits i samband med händelsen. Han är misstänkt för mordförsök.

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