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Taha Ayari och Kevin Filling. (JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN)
Herrallsvenskan 2026

Ayari fixade tredje raka för AIK hemma mot Gais

Av Patrik Dahlin
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AIK besegrade Gais på hemmaplan i lördagens herrallsvenska omgång. Solnalaget vann med 2–0, mycket tack vare 21-årige Taha Ayari.

Efter en mållös första halvlek satte mittfältaren ledningsmålet tidigt i den andra, och inte långt senare passade han fram anfallaren Kevin Filling som satte 2–0 i öppet mål.

Segern är AIK:s tredje raka i allsvenskan, och skickar upp laget på en tredjeplats i allsvenskans haltande tabell.

Var Ayaris första mål sedan december 2023
Expressen
Herrallsvenskans tabell
www.fotbollskanalen.se
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Aftonbladet
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