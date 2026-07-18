Ayari fixade tredje raka för AIK hemma mot Gais

AIK besegrade Gais på hemmaplan i lördagens herrallsvenska omgång. Solnalaget vann med 2–0, mycket tack vare 21-årige Taha Ayari.

Efter en mållös första halvlek satte mittfältaren ledningsmålet tidigt i den andra, och inte långt senare passade han fram anfallaren Kevin Filling som satte 2–0 i öppet mål.

Segern är AIK:s tredje raka i allsvenskan, och skickar upp laget på en tredjeplats i allsvenskans haltande tabell.