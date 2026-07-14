Anfallaren lämnar Hammarby för rivalen Gais

Efter bara ett år väljer anfallaren Nikola Vasic att bryta kontraktet med Hammarby, skriver TT. I stället har han skrivit på för allsvenska rivalen Gais.

”Jag tycker att det är tråkigt att Niko väljer att lämna samtidigt som jag har förståelse för hans beslut”, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till klubbens webbplats.

På Gais hemsida säger Vasic att Hammarby betytt mycket för honom men att bytet till Gais känns ”helt rätt”.