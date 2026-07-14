MFF:s smäll: Sjöstrand blir borta resten av säsongen

Malmö FF:s Oscar Sjöstrand under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och IFK Göteborg den 12 juli.

Malmö FF:s Oscar Sjöstrand missar resten av säsongen på grund av en skada som han åkte på i helgens match mot IFK Göteborg, meddelar Skåneklubben. 21-åringens främre korsband har gått av och nu väntar operation samt rehabilitering.

”Malmö FF önskar Oscar ett så snabbt tillfrisknande som möjligt och ser fram emot att se honom tillbaka i spel 2027!”

Beskedet kommer i ett kritiskt skede för Malmö, eftersom Taha Ali samtidigt är på väg att lämna för spel i grekiska Paok.