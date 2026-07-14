MFF:s smäll: Sjöstrand blir borta resten av säsongen
Malmö FF:s Oscar Sjöstrand missar resten av säsongen på grund av en skada som han åkte på i helgens match mot IFK Göteborg, meddelar Skåneklubben. 21-åringens främre korsband har gått av och nu väntar operation samt rehabilitering.
”Malmö FF önskar Oscar ett så snabbt tillfrisknande som möjligt och ser fram emot att se honom tillbaka i spel 2027!”
Beskedet kommer i ett kritiskt skede för Malmö, eftersom Taha Ali samtidigt är på väg att lämna för spel i grekiska Paok.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen