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Malmö FF:s Oscar Sjöstrand under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och IFK Göteborg den 12 juli. (CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN)
Herrallsvenskan 2026

MFF:s smäll: Sjöstrand blir borta resten av säsongen

Av Patrik Dahlin
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Malmö FF:s Oscar Sjöstrand missar resten av säsongen på grund av en skada som han åkte på i helgens match mot IFK Göteborg, meddelar Skåneklubben. 21-åringens främre korsband har gått av och nu väntar operation samt rehabilitering.

”Malmö FF önskar Oscar ett så snabbt tillfrisknande som möjligt och ser fram emot att se honom tillbaka i spel 2027!”

Beskedet kommer i ett kritiskt skede för Malmö, eftersom Taha Ali samtidigt är på väg att lämna för spel i grekiska Paok.

Blev liggande på planen och skrek ut sin smärta
Aftonbladet
Malmö FF:s pressmeddelande
www.mff.se
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