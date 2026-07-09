Taha Ali uppges vara nära flytt till Grekland

Malmö FF:s yttermittfältare Taha Ali, som nyss återvänt till Sverige efter VM, uppges vara klar för den grekiska storklubben Paok. Det är Sportbladet som publicerar uppgifterna och enligt tidningen är övergången för 28-åringen är ”i princip klar”.

Ali gjorde två inhopp för Sverige i VM, och skapade stora rubriker med sina dribblingar i sextondelsfinalen mot Frankrike.