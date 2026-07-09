Taha Ali uppges vara nära flytt till Grekland
Malmö FF:s yttermittfältare Taha Ali, som nyss återvänt till Sverige efter VM, uppges vara klar för den grekiska storklubben Paok. Det är Sportbladet som publicerar uppgifterna och enligt tidningen är övergången för 28-åringen är ”i princip klar”.
Ali gjorde två inhopp för Sverige i VM, och skapade stora rubriker med sina dribblingar i sextondelsfinalen mot Frankrike.
bakgrund
Taha Ali
Wikipedia (sv)
Taha Abdi Ali, född 1 juli 1998 i Spånga församling i Stockholms län, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Malmö FF i Allsvenskan och det svenska landslaget. Han har tidigare spelat för Spånga IS, Bromstens IK, Helsingborgs IF, Sundbybergs IK, IFK Stocksund, Sollentuna FK, Örebro SK och Västerås SK. Ali spelade sex landskamper och gjorde ett mål mellan 2018 och 2019 för Sveriges futsallandslag. På klubbnivå spelade han för Nacka Juniors FF och Hammarby Futsal i Svenska Futsalligan.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen