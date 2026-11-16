Känslorna var starka på isen i danska Herning efter att Damkronorna säkrat Sveriges första VM-medalj, ett brons, på 19 år.

– Vi visar vilket jävla lag vi är. Fy fan, vilken härlig känsla. Det går typ inte att beskriva, jag är så trött att jag knappt orkar stå upp, säger backen Mira Jungåker till SVT efter segern mot Finland.

Känslorna nådde även upp i kommentatorsbåset, enligt Sportbladet.

– Det här är så stort, jag tror inte folk fattar hur stort det här är, säger experten Johanna Lagus i SVT-sändningen.