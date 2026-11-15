Sveriges ishockeydamer förlorade VM-semifinalen mot Kanada och får ställa in sig på bronsmatch i stället för final. Sverige förlorade med 0–3 efter en mittperiod där Kanada spräckte både målnollan och satte tvåan.

– De gav i ärlighetens namn inte Sverige någon chans, säger kommentatorn.

VM-semifinalen var Sveriges första på 17 år. I bronsmatchen väntar Finland.