Kanada nollade Sverige – nu väntar bronsmatch
Sveriges ishockeydamer förlorade VM-semifinalen mot Kanada och får ställa in sig på bronsmatch i stället för final. Sverige förlorade med 0–3 efter en mittperiod där Kanada spräckte både målnollan och satte tvåan.
– De gav i ärlighetens namn inte Sverige någon chans, säger kommentatorn.
VM-semifinalen var Sveriges första på 17 år. I bronsmatchen väntar Finland.
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