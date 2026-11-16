Damkronorna har tagit sin första VM-medalj, ett brons, på 19 år. Det kan man tacka en äldre kärna av spelare som tagit ”upp laget från avgrunden” för, skriver Sportexpressens Jennifer Engström i en krönika.

Här nämner hon bland annat namn som Lisa Johansson, Michelle Löwenhielm, Emma Söderberg och Anna Kjellbin.

”Bakom de unga talangerna, de nya affischnamnen och den framtidstro som nu omger Damkronorna finns en generation spelare som har lagt grunden för alltihop”, skriver Engström.

Sportbladets Sanny Lindström konstaterar att Damkronorna är tillbaka där de hör hemma. Han vänder i stället blicken mot truppens yngre spelare och konstaterar att de ger hopp om framtiden.

”Det finns en generation unga spelare som borgar för att svensk damhockey kommer att stå sig stark även framöver”, skriver Lindström.