Badenoch försvarar tidigare nazist som Torykandidat

Kemi Badenoch under en presskonferens i slutet av juli.

Torypartiets ledare Kemi Badenoch försvarar beslutet att låta en tidigare nynazist kandidera för partiet i ett lokalval i Somerset, rapporterar The Times.

Kandidaten Joshua Bonehill-Paine dömdes 2016 till fängelse för en antisemitisk hatkampanj mot Labourpolitikern Luciana Berger. Enligt Badenoch hade mannen inte varit aktuell som kandidat på nationell nivå.

– Det är en lokal plattform som handlar om parkeringsplatser och att fixa soptunnor, säger hon.