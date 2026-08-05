Badenoch försvarar tidigare nazist som Torykandidat
Torypartiets ledare Kemi Badenoch försvarar beslutet att låta en tidigare nynazist kandidera för partiet i ett lokalval i Somerset, rapporterar The Times.
Kandidaten Joshua Bonehill-Paine dömdes 2016 till fängelse för en antisemitisk hatkampanj mot Labourpolitikern Luciana Berger. Enligt Badenoch hade mannen inte varit aktuell som kandidat på nationell nivå.
– Det är en lokal plattform som handlar om parkeringsplatser och att fixa soptunnor, säger hon.
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