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Kemi Badenoch under en presskonferens i slutet av juli. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Utrikes

Badenoch försvarar tidigare nazist som Torykandidat

Av Tor Gasslander
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Torypartiets ledare Kemi Badenoch försvarar beslutet att låta en tidigare nynazist kandidera för partiet i ett lokalval i Somerset, rapporterar The Times.

Kandidaten Joshua Bonehill-Paine dömdes 2016 till fängelse för en antisemitisk hatkampanj mot Labourpolitikern Luciana Berger. Enligt Badenoch hade mannen inte varit aktuell som kandidat på nationell nivå.

– Det är en lokal plattform som handlar om parkeringsplatser och att fixa soptunnor, säger hon.

Enligt domaren visade Bonehill-Paine ”inte ett uns av ånger”
www.thetimes.com
Ledde tidigare en högerextrem organisation
www.theguardian.com
Skriver själv i konservativa tidningen: Jag har bekämpat antisemitism och extremism sedan jag lämnade fängelset
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