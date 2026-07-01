Badsemestern blir en lyx när grekiska löner halkar efter
När Vera Kalogera växte upp i Aten var sommarsemestern i den grekiska övärlden självklar. I dag har hon, som 35-åring och nybliven mamma, inte råd att ge sitt eget barn samma upple…
Bloomberg
Greeks Get Priced Out of Summer Even After Economic Recovery
Life isn’t what it used to be as a squeeze on hous…
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