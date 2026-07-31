Ballistiska robotar sprids snabbt – världen är på väg in i ”tredje roboteran”
I slutet av kalla kriget var ballistiska robotar med en räckvidd på mellan 500 och 5 000 kilometer förbjudna enligt ett avtal mellan USA och Sovjet. Trumpadministrationen lämnade ö…
Bloomberg
A New Age of Missiles Reshapes Battlefields Around The World
(Bloomberg) -- The world is on the cusp of a third…
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