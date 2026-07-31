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Perspektiv på världen

Ballistiska robotar sprids snabbt – världen är på väg in i ”tredje roboteran”

A man look at the wreckage of an Iranian missile that landed near the West Bank city of Jericho, June 8, 2026. (Mahmoud Illean /AP/TT)

I slutet av kalla kriget var ballistiska robotar med en räckvidd på mellan 500 och 5 000 kilometer förbjudna enligt ett avtal mellan USA och Sovjet. Trumpadministrationen lämnade ö…

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Bloomberg

A New Age of Missiles Reshapes Battlefields Around The World

By Gerry Doyle

July 29, 2026

(Bloomberg) -- The world is on the cusp of a third…

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