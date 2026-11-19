De större bankerna har hakat på Riksbanken och höjt sina rörliga bolåneräntor med 0,25 procentenheter – samtidigt har de bara höjt sparräntorna med i snitt 0,11 procentenheter. Det visar jämförelsesajten Zmartas genomgång, enligt DI.

– Bankerna var snabba att föra över Riksbankens höjningar på kundernas bolån. Men de flesta har glömt kvar sparräntorna på perrongen, säger sajtens hushållsekonom Ola Söderlind till DI.

Skillnaden göder bankernas räntenetto, vad de tjänar på skillnaden mellan utlånings- och inlåningsräntor.

Både Söderlind och Bostadsrätternas privatekonom Claudia Wörman varnar för att bankerna riskerar att tappa kunder om de inte är följsamma.