Swedbank blir först ut av bankerna att höja bolåneräntan efter Riksbankens höjning av höjer styrräntan i går. Banken höjer listräntan för rörliga bolån med 0,25 procentenheter till 4,14 procent, enligt en uppdatering på hemsidan. De fasta räntorna lämnas oförändrade.

Swedbank höjer även räntan på sparkonton med 0,25 procentenheter från den 16 november, skriver TT.

Båda höjningarna motsvarar Riksbankens höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter till 2,00 procent på onsdagen.

Lendos sparekonom Sharon Lavie varnade efter Riksbankens väntade höjningsbesked för att bolånebanker kommer att höja räntorna igen, trots att många av dem redan säkrat sina marginaler genom att höja i förväg.