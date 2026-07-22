Shorts sparar el i Tokyos kontorsvärme: ”Ser yngre ut”
Tokyos tjänstemän får nu visa knäna på jobbet. Efter flera somrar med rekordvärme har stadsförvaltningen tillåtit shorts som en del av Japans ”Cool Biz”-initiativ – en satsning som…
The New York Times
Men in Shorts Are Shaking Up Japan’s Buttoned-Down Offices
The Tokyo government is allowing workers to wear s…
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