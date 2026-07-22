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Shorts sparar el i Tokyos kontorsvärme: ”Ser yngre ut”

The new policy has prompted debate in Japan — and inspired delicate conversations at the office about etiquette and how to deal with the sight of a colleague’s hairy legs. (Noriko Hayashi/The New York Times)

Tokyos tjänstemän får nu visa knäna på jobbet. Efter flera somrar med rekordvärme har stadsförvaltningen tillåtit shorts som en del av Japans ”Cool Biz”-initiativ – en satsning som…

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The New York Times

Men in Shorts Are Shaking Up Japan’s Buttoned-Down Offices

The Tokyo government is allowing workers to wear s…

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