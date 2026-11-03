Ett barn hemmahörande i New York har dött i samband med att ha smittats av mässling, rapporterar AFP med hänvisning till lokala myndigheter. Det är första gången på 30 år det sker i delstaten.

Dödsfallet sker bara fyra veckor efter att ett katastrofläge med anledning av smittan utlysts i New York och kringliggande delstater.

– Jag är förkrossad, säger den demokratiska guvernören Kathy Hochul i ett uttalande.

Hochul anklagar samtidigt administrationen i Washington för att ”avsiktligt ha urholkat årtionden av framsteg”. Efter år av vaccinationskampanjer förklarades mässlingen utrotad i USA 2000. Nu upplever landet sitt värsta mässlingsutbrott på 35 år.