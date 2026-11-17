(Marco Ugarte / AP / TT)

En sjuksköterska ger vaccin under en stor vaccinkampanj i Mexiko City, måndag den 9 november.

USA är inte längre fritt från mässling, meddelar den Panamerikanska hälsoorganisationen på tisdagen, enligt New York Times.

År 2000 ansågs landet ha utrotat mässling, en status som nu tas ifrån landet.

Vaccinationsgraden har sjunkit sedan covidpandemin och ligger nu på en nivå långt under de 95 procent som krävs för att nå flockimmunitet.

Hittills i år har USA haft över 5 000 bekräftade fall av mässling. Det är det högsta antalet fall sedan 1991.

Även Bolivia och Mexiko förlorar statusen som mässlingsfria länder, meddelar organisationen på tisdagen.