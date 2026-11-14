Den snabba ökningen av mässling i USA gör att landet nu förlorar sin status som mässlingfritt, rapporterar flera amerikanska medier med hänvisning till källor.

2000 blev USA officiellt fritt från mässling, men bara i år har över 5 000 fall av sjukdomen registrerats i landet. Under året har åtta personer dött i mässling, senast ett spädbarn i Wisconsin.

Jämfört med i fjol har antalet fall av mässling mer än fördubblats i år. Det beror främst på att vaccinationstäckningen i landet sjunkit.