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Arkivbild av en norsk ambulans. (Stian Lysberg Solum / NTB)
Utrikes

Barn på cykel har dött efter allvarlig olycka i Norge

Av Hedda Hallsenius
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Ett barn i grundskoleåldern har dött efter en allvarlig trafikolycka i norska Akershus, rapporterar Dagbladet.

Enligt räddningsledare inträffade olyckan mellan en skåpbil och ett barn på cykel i ett bostadsområde. Livräddande insatser påbörjades, men barnet bekräftades avlidet på platsen.

Barnets anhöriga är underrättade.

Händelseförloppet är okänt
www.dagbladet.no
Räddningshelikoptrar och ambulans ryckte ut till platsen
www.tv2.no
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