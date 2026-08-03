Barn på cykel har dött efter allvarlig olycka i Norge

Ett barn i grundskoleåldern har dött efter en allvarlig trafikolycka i norska Akershus, rapporterar Dagbladet.

Enligt räddningsledare inträffade olyckan mellan en skåpbil och ett barn på cykel i ett bostadsområde. Livräddande insatser påbörjades, men barnet bekräftades avlidet på platsen.

Barnets anhöriga är underrättade.