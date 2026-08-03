Barn på cykel har dött efter allvarlig olycka i Norge
Ett barn i grundskoleåldern har dött efter en allvarlig trafikolycka i norska Akershus, rapporterar Dagbladet.
Enligt räddningsledare inträffade olyckan mellan en skåpbil och ett barn på cykel i ett bostadsområde. Livräddande insatser påbörjades, men barnet bekräftades avlidet på platsen.
Barnets anhöriga är underrättade.
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