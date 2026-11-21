Basebollpublik fick fly: ”Ner på marken, ner, ner!”
Gripandet av den mexikanske knarkkungen Meza Flores skapade dramatiska scener vid en baseboll-match, enligt ett klipp som CNN har verifierat. Publiken tvingades fly från läktarna när mexikansk militär hamnade i skottväxling med kartellmedlemmar.
Även spelarna tvingades fly av planen.
– Ner på marken, ner, ner, ner! hörs en person ropa i klippet.
Flores finns med på listan över FBI:s tio mest eftersökta personer.
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