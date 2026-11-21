Gripandet av den mexikanske knarkkungen Meza Flores skapade dramatiska scener vid en baseboll-match, enligt ett klipp som CNN har verifierat. Publiken tvingades fly från läktarna när mexikansk militär hamnade i skottväxling med kartellmedlemmar.

Även spelarna tvingades fly av planen.

– Ner på marken, ner, ner, ner! hörs en person ropa i klippet.

Flores finns med på listan över FBI:s tio mest eftersökta personer.