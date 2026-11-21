Den mexikanske knarkkungen Meza Flores, som finns med på FBI:s lista över de tio mest eftersökta personerna, har gripits i en insats i Sinaloa-regionen. Det rapporterar flera medier.

46-åringen har varit efterlyst misstänkt för att ha ”översvämmat” USA med fentanyl, kokain och heroin. Han är ledare för kartellen Los Mazatlecos.

FBI har tidigare erbjudit motsvarande över 50 miljoner kronor för information som leder till hans gripande. USA har begärt honom utlämnad.