Den mexikanske drogkungen Miguel Angel Félix Gallardo har dött i fängelse, 80 år gammal. Det uppger myndigheterna i landet enligt amerikanska medier.

Gallardo har kallats ”chefernas chef” och ”Gudfadern” och spelade en central roll för utvecklingen av den globala knarkhandeln. Han var en av grundarna av kartellen Guadalajara. På 1980-talet fick han stor uppmärksamhet internationellt efter att ha kidnappat, torterat och mördat den amerikanske agenten Enrique Salazar Camarena.

Han greps 1989 och beskrevs då som den främste smugglaren i hela Mexiko.