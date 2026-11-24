Fausto Isidro Meza, mer känd som knarkbaronen Chapo Isidro, ska ställas inför rätta i Mexiko innan ett beslut fattas om han ska utlämnas till USA. Det uppger Mexikos justitieminister enligt AFP.

Meza var en av FBI:s tio mest efterlysta personer. Han greps under en räd i nordvästra Mexiko under fredagskvällen, då 16 misstänkta kartellmedlemmar och fyra mexikanska militärer dödades.

Justitieministern Ernestina Godoy ger inga klara besked om huruvida Meza ska utlämnas till USA, som erbjudit motsvarande 50 miljoner kronor för hans gripande och bidragit med underrättelseuppgifter.