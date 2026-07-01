Bekräftat: Försvarsjätten KNDS skjuter på börsnotering

Den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS meddelar, som det ryktades om i går, att de pausar sina planer på en börsnotering i väntan på mer gynnsamma marknadsförhållanden. Det rapporterar Bloomberg.

KNDS, som bland annat tillverkar stridsvagnen Leopard 2, meddelade i juni att de planerade en dubbelnotering i Frankfurt och Paris. Börsintroduktionen väntades bli en av de största inom den europeiska försvarssektorn på flera år.

Bolaget anger volatilitet inom den europeiska försvarssektorn som anledning bakom de framskjutna noteringsplanerna.

Enligt en källa till Reuters väntades bolaget värderas till omkring 15 miljarder euro i samband med noteringen, skriver Nyhetsbyrån direkt.