Sjunkande oljepris kommer att leda till lägre priser på bensin och diesel ganska omgående. Men bränslepriserna kommer inte falla lika mycket som oljan, säger experter till DN

Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt poängterar att vad som händer med oljepriset beror på om det blir några förhandlingar mellan Iran och USA och vad de i så fall leder till. Dessutom påverkas priserna på drivmedel av den analkande vintern.

– Nu går vi in i en period då det används mycket diesel för uppvärmning vilket gör att prisfallet på drivmedel kan bli mindre nu trots att råoljepriset faller markant, säger Saltvedt.

Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic Securities, menar att priserna på bensin och diesel med största säkerhet ändå borde sjunka inom några dagar. Så fort brukar prisnedgångar på olja slå igenom.

Ett fat brentolja kostar under 100 dollar för första gången på en månad och priset har fallit med 12 procent sedan i fredags.