Varningen: Bensinen kan ta slut vid pump innan priset höjs
Det kan bli långa köer – och i vissa fall ta slut på macken innan bensin- och dieselpriserna höjs med cirka tre kronor 1 december. Det säger branschorganisationen Drivkraft Sveriges vd Anna Törner till TT.
Hon uppmanar bilförare att vara ute i god tid.
– Efterfrågan på bensin och diesel kommer med största sannolikhet att öka kraftigt inför höjningen. Det gäller ju framför allt de sista dagarna i november, säger Anna Törner.
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