Det kan bli långa köer – och i vissa fall ta slut på macken innan bensin- och dieselpriserna höjs med cirka tre kronor 1 december. Det säger branschorganisationen Drivkraft Sveriges vd Anna Törner till TT.

Hon uppmanar bilförare att vara ute i god tid.

– Efterfrågan på bensin och diesel kommer med största sannolikhet att öka kraftigt inför höjningen. Det gäller ju framför allt de sista dagarna i november, säger Anna Törner.