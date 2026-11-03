Bensinpriset sänktes på tisdagen med 95 öre per liter och är nu på den lägsta nivån sedan slutet av augusti, skriver TT.

Detta trots att en del av den tidigare skatterabatten togs bort den 1 oktober, vilket höjde priset med 1 krona per liter.

Oljepriset på världsmarknaden har fallit kraftigt de senaste dagarna, från topparna för ett par veckor sedan på 115 dollar per fat till runt 104 dollar.

På mackarna ligger bensinpriset nu strax över 16 kronor per liter. Dieselpriset sänks samtidigt med 75 öre till drygt 22 kronor per liter.