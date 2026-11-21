Den 1 december försvinner den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel, skriver DN.

Literpriset väntas stiga med tre kronor, men Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg understryker att även världsmarknaden styr priset.

– Drivmedelspriserna svänger hela tiden och den senaste tiden har de sjunkit kraftigt. Den återställda skatten kommer alltså inte att ta priset till ”nya höjder”.

Dessutom försvinner det halverade månadskortpriset i kollektivtrafiken den 2 december, och högkostnadsskyddet på el vid årsskiftet.

Eftersom ingen ny regering finns på plats förlängs inte stöden. Den sammantagna effekten av de slopade stöden kommer kännas i hushållens plånböcker, enligt Stråberg.