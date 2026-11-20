Regeringsbildningen • Omni förklarar
”Beredd att betala mycket” – därför är Centerpartiet så viktigt för Andersson
Magdalena Andersson gör stora eftergifter för att locka Centerpartiet till sin sida. Men om C ändå väljer högern hotas inte bara hennes statsministerdröm – utan en socialdemokratisk maktstrategi som kan få henne själv på fall.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen