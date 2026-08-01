Dådet präglar svenska Pride: ”Tillsammans är vi starka”

För bara en vecka sedan utsattes ett Prideevenemang i Berlin för ett terrorattentat. En person dödades och flera skadades. I dag går den årliga Prideparaden i Stockholm av stapeln och bland deltagarna finns händelserna i bakhuvudet, rapporterar TT.

Konstnären Efva Attling går i paraden tillsammans med hustrun och artisten Eva Dahlgren. Hon säger att det känns självklart att delta och att hon inte upplever någon otrygghet.

– Det är fruktansvärt att det överhuvudtaget ska hända, men nu visar vi att tillsammans är vi starka. Det finns så mycket glädje och kärlek, säger Efva Attling.

Andra deltagare delar känslan av trygghet och påpekar att det är mycket folk och många poliser på plats. Polisvolontären George Guldstrand säger däremot att man är medveten om riskerna och håller utkik efter sådant som sticker ut.

Budskapet om kärlek är dock det viktigaste för Pridebesökarna.

– Vi vill sprida kärlek, visa att alla är välkomna. Man får vara som man vill, säger Guldstrand.