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Pride District. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Stockholm Pride

Hård kritik mot Stockholm Prides nya festivalområde

Av Joel Malmén
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Stockholm Prides nya festivalområde Pride District i Slakthusområdet får hård kritik av besökare, rapporterar Aftonbladet och Ekot.

På Facebook kallar arrangörerna invigningen för en succé, men blir överösta av hundratals kommentarer som hävdar raka motsatsen.

Många vittnar om trängsel, köer och avsaknad av rullstolsanpassning. Särskilt hård kritik får det faktum att den populära schlagerkvällen hölls i en inomhuslokal där många inte fick plats, utan i stället fick titta på skärmar utanför.

Festivalledaren Måns Axelsson säger till Aftonbladet att kritiken tas på allvar.

– Vi är glada över att så många vill besöka vårt nya Pride District, men vi ser också att vissa delar av området inte fungerade så bra som vi hade önskat.

Besökare: ”Det här är det värsta jag varit med om”
Aftonbladet
Invigdes på torsdagen
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