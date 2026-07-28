Pridefirare: Känns läskigt men det är ändå värt det

Pridefirare i Stockholm har blandade känslor efter helgens terrordåd i Berlin, skriver Aftonbladet.

När Prideveckan nu har inletts säger deltagaren Ebba Nilsson att det känns läskigt, men att hon ändå är taggad.

– Jag tycker typ att det är värt det, för att visa att vi är fler.

Festivalledaren Måns Axelsson känner sig trygg med säkerheten, och påpekar att det goda samarbetet med polisen och staden bidrar till det.