Jämställdhetsministern vill att Åkesson ska få vara med på Stockholm Pride

Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) hade velat se SD:s partiledare Jimmie Åkesson delta i partiledardebatten under Stockholm Pride. Det säger hon till TV4 och Expressen.

– Det är organisationen som får fatta beslut om det, men jag tycker personligen att alla kan vara med så man kan stöta och blöta om politiska frågor och inriktningar, säger hon till Expressen.

Alla partiledare utom Åkesson har bjudits in till debatten. Alla partier utom SD har också ansökt om att delta i paraden och i andra evenemang under Prideveckan, skriver DN.

– Vad skulle de göra på Stockholm Pride när de inte har gjort någonting för våra rättigheter? säger Tasso Stafilidis, ordförande för Stockholm Pride, till DN.

Sverigedemokraternas presschef Oskar Cavalli-Björkman säger att Prideorganisationen ljuger om partiet, utan att peka på något exempel.