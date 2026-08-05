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Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar i Prideparaden i Stockholm. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Stockholm Pride

Ledare: C bryr sig mer om vilka flaggor V har än om Gaza

Av Hannah Gustafsson
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Politik dominerar ledarsidorna i dag, framför allt kring Pride. Zina Al-Dewany på Aftonbladet ifrågasätter varför Centerpartiet bryr sig mer om Vänsterpartiets flaggor i Pridetåget, än det hon beskriver som ett pågående folkmord i Gaza.

”Misstanken är att detta är någon form av valtaktik för att slippa samarbeta med Vänsterpartiet efter valet. Då kan hon offra de som vill gå i Prideparaden med Palestinaflaggor.”

GP:s Torbjörn Hållö tycker att det är viktigt att skruva upp volymen snarare än att bli tyst som en motreaktion på andra människors hat, och tar terrordådet mot Pride i Berlin som exempel.

”Vi har alltid ett val rörande människors frihet att uttrycka sig i offentligheten, och i det valet är stoltheten som Priderörelsen visar verkligen värd att fira.”

Expressens ledarsida tycker att Mikael Damberg (S) lurar väljarna att tro att de höga elpriserna är Ebba Buschs (KD) fel, i stället för världsläget.

”Värst är dock att helt centrala frågor hamnar i skymundan. Ingen tänker långsiktigt.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Zina Al-Dewany: C mer upprörda över flaggor än folkmord
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Viktor Karlsson: Var Trump egentligen bara en oljeshejk?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Alexandra Ivanov Hökmark: Migrationen behöver fasta regler
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Nej, sossarna kan inte öppna Hormuz
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Torbjörn Hållö: Bostadsbristen kan inte byggas bort
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Mattias Svensson: Stolthet är bättre än självcensur
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Om män kunde drabbas av endometrios skulle fler ta sjukdomen på allvar
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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