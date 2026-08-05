Ledare: C bryr sig mer om vilka flaggor V har än om Gaza

Politik dominerar ledarsidorna i dag, framför allt kring Pride. Zina Al-Dewany på Aftonbladet ifrågasätter varför Centerpartiet bryr sig mer om Vänsterpartiets flaggor i Pridetåget, än det hon beskriver som ett pågående folkmord i Gaza.

”Misstanken är att detta är någon form av valtaktik för att slippa samarbeta med Vänsterpartiet efter valet. Då kan hon offra de som vill gå i Prideparaden med Palestinaflaggor.”

GP:s Torbjörn Hållö tycker att det är viktigt att skruva upp volymen snarare än att bli tyst som en motreaktion på andra människors hat, och tar terrordådet mot Pride i Berlin som exempel.

”Vi har alltid ett val rörande människors frihet att uttrycka sig i offentligheten, och i det valet är stoltheten som Priderörelsen visar verkligen värd att fira.”

Expressens ledarsida tycker att Mikael Damberg (S) lurar väljarna att tro att de höga elpriserna är Ebba Buschs (KD) fel, i stället för världsläget.

”Värst är dock att helt centrala frågor hamnar i skymundan. Ingen tänker långsiktigt.”