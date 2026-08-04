C rasar: ”Provocerande” Palestinaflaggor i Pride
Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist rasar över att Vänsterpartiets Palestinaflaggor fick ”en framträdande roll” i Pridetåget, skriver hon på X.
Hon anser att hbtq-personer i Gaza lever under förtryck under Hamas styre.
”Det är provocerande. Hamas är inte bara en terrororganisation. Den står också för en ideologi som förnekar hbtqi-personers mest grundläggande fri- och rättigheter. Pride ska stå på de förtrycktas sida.”
Samtidigt menar hon att Palestinaflaggor inte likställs med Hamas. Det är oklart hur många flaggor som V hade med sig i paraden.
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