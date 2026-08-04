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Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Stockholm Pride

C rasar: ”Provocerande” Palestinaflaggor i Pride

Av Hannah Gustafsson
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Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist rasar över att Vänsterpartiets Palestinaflaggor fick ”en framträdande roll” i Pridetåget, skriver hon på X.

Hon anser att hbtq-personer i Gaza lever under förtryck under Hamas styre.

”Det är provocerande. Hamas är inte bara en terrororganisation. Den står också för en ideologi som förnekar hbtqi-personers mest grundläggande fri- och rättigheter. Pride ska stå på de förtrycktas sida.”

Samtidigt menar hon att Palestinaflaggor inte likställs med Hamas. Det är oklart hur många flaggor som V hade med sig i paraden.

Elisabeth Thand Ringqvist på X
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Stockholm PridePalestinaGazaElisabeth Thand RingqvistHamasVänsterpartietCenterpartietPolitik