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Arkivbild: Ulf Kristersson och andra moderater i Stockholm Pride den 3 augusti 2024. (Caisa Rasmussen/TT)
Stockholm Pride

Kristersson: ”Nu måste vi stå upp för de värden som gärningsmannen ville hota”

Av Kinga Sandén
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Statsminister Ulf Kristersson (M) uppmanar till stöd för Stockholm Pride och samling runt demokratins kärnvärden efter terrorattacken mot Pride i Berlin. Det skriver han på Instagram.

”Nu måste vårt fokus vara på att stå upp för de värden som attacken och gärningsmannen ville hota – människors grundläggande rätt att leva sitt eget liv i frihet”, skriver han under en bild av Sagerska palatsets balkong prydd med en regnbågsflagga.

Han skriver också att säkerhetsarbetet runt Pride är mycket omfattande och att den som är emot ”vårt sätt att leva” aldrig ska tillåtas diktera villkoren.

Ulf Kristersson på Instagram
www.instagram.com
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