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Pride i Köpenhamn 2021. (Mads Claus Rasmussen / AP)
Pridefestivalerna

”Som arrangör är jag ständigt på helspänn under Pride”

Av Hannah Gustafsson
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Arrangörer för Pride runt om i världen följer utvecklingen efter terrordådet i Berlin. Men varken Skåne eller Köpenhamn kommer att ställa in sina firanden, skriver Sydsvenskan.

– Folk tror kanske att vi inte är rädda, men det är vi. Som arrangör är jag ständigt på helspänn under Pride, säger Andrea José Correa, verksamhetsledare för Malmö Pride.

Hon säger att hbtq-personer tvingas leva med hat i sin vardag. Under Prideveckan i juli vandaliserades en queerbar två gånger och en pridedeltagare blev spottad på.

I Köpenhamn har man en nära dialog med bland annat polisen för att göra Prideveckan, som inleds den 8 augusti, säker. Arrangören säger också till tidningen att det enda sättet att bekämpa hat är ”att stå upp ännu starkare”.

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