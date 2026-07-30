Stockholm Prides nya festivalområde invigt

På torsdagen invigde Stockholm Pride sitt nya festivalområde Pride District i Slakthusområdet, rapporterar SvD.

– Vi har ett helt nytt område, vilket vi är väldigt taggade över. Det gör att vi kan ha flera scener och skapa fler möjligheter med olika utbud, säger festivalledaren Måns Axelsson.

Området ersätter det tidigare Pride Park. Det finns flera inomhus- och utomhusscener där besökare både kan titta på och delta i föreställningar och aktiviteter – bland annat karaoke, quiz, singelmingel och arkadspel.

Pride District har öppet klockan 16 till 01 på torsdagen och fredagen, och 14 till 01 på lördagen.