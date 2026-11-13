Övervakningsbilder från krogen visar hur Holm tar ett grepp om Emil Perssons hals.

Stefan Holm har åtalats för misshandel av normalgraden. Den före detta friidrottsstjärnan erkänner i polisförhör att han gett sig på poddaren Emil Persson, men han tar bara ansvar för ringa misshandel.

De båda personerna är ense om vad som legat till grund för händelsen: Ett skämt om Holms son i tv – som Stefan Holm tolkat som ett mordhot.

– När jag möter honom i hissen här på Gothia Towers så kommer han ut och ler hånfullt. Då brister det och jag flyger på honom, säger Holm i polisförhör.

Kammaråklagare Johanna Hellman har åberopat ett vittne och bevis i form av fotografier av Perssons skador, det finns också en övervakningsfilm om skildrar hur attacken gick till.