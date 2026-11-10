En åklagare har tagit emot polisens utredning efter den tidigare höjdhopparen Stefan Holms misstänkta misshandel mot poddprofilen Emil Persson i slutet av september. Det rapporterar Aftonbladet.

Åklagaren, som tog emot den i slutet av förra veckan, måste nu ta ett beslut om ärendet ska gå vidare till åtal.

Det var i samband med bokmässan som Holm ska ha gått till attack mot Persson. Holm har efteråt berättat att han fortfarande var arg över ett skämt som drogs i tv för åtta år sedan.