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Journalisten och medieprofilen Emil Persson.
Journalisten och medieprofilen Emil Persson. (Anders Wiklund/TT)
Stefan Holms attack

Emil Persson om åtalet: ”Väldigt väntat beslut”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Medieprofilen Emil Persson uttalar sig till Expressen efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm har åtalats för misshandel av honom.

”Det var ett väldigt väntat beslut”, skriver han i ett sms.

Det var i samband med Bokmässan i Göteborg i år som Holm gav sig på Persson.

Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten åtalas Holm för att ha ”tagit tag om” Perssons hals. Han ska dessutom ha ”knuffat honom och ryckt tag i hans tröja samt tryckt upp honom mot en pelare/vägg och soffa”.

Orsaken till attacken var ett skämt om Holms son
Expressen
Åklagarmyndighetens pressmeddelande
bakgrund · www.aklagare.se
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