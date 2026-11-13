Emil Persson om åtalet: ”Väldigt väntat beslut”

Medieprofilen Emil Persson uttalar sig till Expressen efter att den tidigare höjdhopparen Stefan Holm har åtalats för misshandel av honom.

”Det var ett väldigt väntat beslut”, skriver han i ett sms.

Det var i samband med Bokmässan i Göteborg i år som Holm gav sig på Persson.

Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten åtalas Holm för att ha ”tagit tag om” Perssons hals. Han ska dessutom ha ”knuffat honom och ryckt tag i hans tröja samt tryckt upp honom mot en pelare/vägg och soffa”.