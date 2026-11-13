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Stefan Holm fotograferad i juni 2019.
Stefan Holm fotograferad i juni 2019. (Stina Stjernkvist/TT)
Stefan Holms attack

Stefan Holm åtalas för misshandel av Emil Persson

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Den tidigare höjdhopparen Stefan Holm åtalas för misshandel av medieprofilen Emil Persson på Bokmässan i Göteborg, meddelar Åklagarmyndigheten.

”Enligt stämningsansökan har den tilltalade tagit tag om målsägandes hals, knuffat honom och ryckt tag i hans tröja samt tryckt upp honom mot en pelare/vägg och soffa”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det var tidigt lördagskvällen den 26 september i år – under Bokmässans näst sista dag – som Holm stötte på Persson och gav sig på honom.

I en intervju med SVT någon timme senare beskrev Holm attacken som att han ”tog tag i honom bara, slet i honom”.

Enligt Holm var han arg på Persson efter ett skämt som medieprofilen hade dragit om Holms son i ett tv-program 2018.

Pressmeddelandet från Åklagarmyndigheten
www.aklagare.se
Persson: ”Väldigt väntat”
Expressen
Se SVT:s intervju med Holm
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