Stefan Holm åtalas för misshandel av Emil Persson

Den tidigare höjdhopparen Stefan Holm åtalas för misshandel av medieprofilen Emil Persson på Bokmässan i Göteborg, meddelar Åklagarmyndigheten.

”Enligt stämningsansökan har den tilltalade tagit tag om målsägandes hals, knuffat honom och ryckt tag i hans tröja samt tryckt upp honom mot en pelare/vägg och soffa”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det var tidigt lördagskvällen den 26 september i år – under Bokmässans näst sista dag – som Holm stötte på Persson och gav sig på honom.

I en intervju med SVT någon timme senare beskrev Holm attacken som att han ”tog tag i honom bara, slet i honom”.

Enligt Holm var han arg på Persson efter ett skämt som medieprofilen hade dragit om Holms son i ett tv-program 2018.