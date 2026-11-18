Amazon-grundaren Jeff Bezos säger sig ha varit ”mycket involverad” i valet av den nya James Bond, skriver The Hollywood Reporter.

Att ge Robert Pattinson huvudrollen var inte helt självklart, bland annat på grund av att Pattinson redan har medverkat i flera storfilmer. Till slut valdes fem skådespelare ut för att genomföra flera testscener. Först då försvann alla tvivel.

– Kanske borde vi ha någon som är mer okänd, men i provfilmningen var det så självklart att han är James Bond, säger Bezos.

Övriga fyra kandidater ska ha varit Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden och Nicholas Hoult, enligt Variety.