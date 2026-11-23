På bilden av Robert Pattinson som den nye James Bond är skådespelarens handled naken, i stället för klädd i lyxklocka som hans föregångare. Det kan tyda på en konflikt mellan olika klockmärken, rapporterar bland annat WSJ.

Sedan ”Goldeneye” från 1995 har Bond burit en klocka av märket Omega Seamaster. Men klockentusiaster spekulerar kring ett byte till konkurrenten Jaeger-LeCoultre, som sedan i september har Robert Pattinson som varumärkesambassadör.

Även kostymen kan komma att förändras. Daniel Craig bar ofta Tom Ford, medan Pattinson är ambassadör för Dior, skriver DN.